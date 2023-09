Artikkel

Luubi all: keskkonnaamet tegi ärimehe huvides kummalise otsuse

Vaidlust tekitanud Paljassaare järv Margus Linnamäele kuuluval kinnistul. Foto: Andras Kralla

On kummaline, et keskkonnaamet on lubanud suurärimees Margus Linnamäel oma Paljassaare kinnistul veekogu kinni lükata, rääkis ajakirjanik Martin Johannes Teder saates „Luubi all“.

Kummaliseks teeb keskkonnaameti otsuse Tederi sõnul see, et Tallinna linnavalitsus on vastupidisel arvamusel ja keelas Linnamäel järve kinni lükkamise ära. Tavaliselt ootaks looduskaitselist käitumist just keskkonnaametilt, ütles Teder.