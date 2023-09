Ostjad on tehinguturul varasemast nõudlikumad

Prudentia Tallinna partner Indrek Uudeküll, projektijuht Tiina Sõber ja juhtivpartner Illar Kaasik. Foto: Äripäev

Tehinguturg on hetkel ostja poolel ja nähakse võimalust turule sisenemiseks. Ostja on ka nõudlikum kui varem, rääkisid Äripäeva raadios finantsnõustamisfirma Prudentia partnerid Indrek Uudeküll ja Illar Kaasik.

“Kui ettevõtte omanikel on soov väljuda, siis täna peaks hakkama rohkem tööd tegema, et müüki ette valmistada.” räägib Kaasik. “Hea meelega tahaks klienti 6–9 kuud enne müügiprotsessi algust meie kontoris näha, siis on piisavalt aega ette valmistada.”

Uudeküll lisab, et ostja on varasemast nõudlikum. “Müüja peaks olema valmis kiiresti reageerima ning ettevõtte finantsinfo peab olema kvaliteetne. Tänases olukorras hinnakokkulepet saavutades on oluline tehing läbi viia väga lühikese aja jooksul, sest olukord võib 3–4 kuuga kardinaalselt muutuda.”

Illar Kaasik, Indrek Uudeküll ja Tiina Sõber Prudentiast räägivad saates “Minu karjäär” olukorrast tehingute turul, partnerlussuhete olulisusest ja noorte talentide tähtsusest valdkonnas.

Prudentia partner Indrek Kaasik toob välja, et M&A (ühinemiste ja omandamiste) valdkonnas on lai välispartnerite võrgustik väga oluline. “Eesti turg on suhteliselt piiratud ja tehingute arv võrreldes Skandinaaviaga väike, keeruline on spetsialiseeruda kindlale valdkonnale. Koostöö välispartneritega annab täiendavat turuteavet, näiteks, millised on tehingutingimused, trendid, kuidas hinnastatakse. Läbi tugeva koostöövõrgustiku saame oma klientidele pakkuda kvaliteetset teenust.”

Valdkonnas töötamise kohta räägib Prudentia juhtivpartner Illar Kaasik, et rutiini selles töös peaaegu et ei olegi. “Selles valdkonnas on väga raske rutiini sattuda. Täna töötad piimatööstusega, homme hoopis meditsiini- või tehnoloogiasektoriga. Kliendid on huvitavad ja see väärtus, mida me koos loome, on hästi nähtav. Meie töös näed alati oma tulemusi, kui tehing on lõpuni jõudnud – protsess on küll pikk, aga see välistab rutiini ja see on väga hea,” tõdeb Kaasik.

Prudentia kaasab oma töösse aktiivselt ka praktikante

Prudentia projektijuht Tiina Sõber toob saates välja, et vaatamata sellele, et praktikantide värbamisel konkureeritakse finantssektori ja Big Fouri ettevõtetega, leitakse siiski ka oma tiimi väga tugevate teadmistega noored.

“Meie juurde ei satu praktikandid mitte ainult Eestist, vaid ka Riiast, Inglismaalt, Hollandist. Noored on tänapäeval väga andekad ja suure kogemustepagasiga. Sel aastal nägime, et kümnest kandidaadist kõigil oli veebidisaini kogemus,” räägib Sõber.

Uudeküll lisab, et kui vaadata 20–25 aasta tagust aega ja seda, millised olid koolilõpetajad või praktikandid tol hetkel, siis täna on noored tunduvalt oskuslikumad. “Ei pea ütlema, kuidas asju teha, vaid saab anda tööülesande, seda juhtida ja lahendus tuleb tehnilise poole pealt ehk isegi parem kui meil endil,” tõdeb Uudeküll.

Saadet juhib Sigrid Hiis.