SEB: alustavaid ettevõtjaid sütitavad teiste kogemuslood

SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas ja SEB ärikliendi müügijuht Kristi Kartus. Foto: Sigrid Hiis

Statistika näitab, et alustav ettevõtja on keskmiselt 37-aastane ning kõige rohkem ettevõtteid loovad inimesed vanuses 30-39. Mis ajendab just sel perioodil ettevõtlusega alustama ja kuidas teiste ettevõtjate kogemuslugudest kasu lõigata?

Põhjused, miks selles vanuses ettevõtjaks hakatakse, on kogemused, stardikapital, oskused ja ideed, arutlevad sisuturundussaates SEB ärikliendi segmendijuht Maarja-Maria Aljas ja SEB ärikliendi müügijuht Kristi Kartus.

Statistikat vaadates selgub, et Eestis luuakse kõige rohkem ettevõtteid IT-valdkonnas. “Lisaks sellele tegeletakse ka juhtimisteenuse pakkumisega ja iseenda varade juhtimisega, kinnisvara haldamise ja ehitusega ning ka e-kaubandusega seotud valdkonnad on populaarsed valikud,” loetleb Aljas populaarsemaid valdkondi.

Kuigi Eestis on ettevõtlusega alustamine lihtsam kui paljudes teistes riikides ja näiteks äriplaani koostamine ei ole otseselt kohustus, soovitab SEB ärikliendi müügijuht Kristi Kartus seda siiski teha. “Äriplaan peaks hõlmama peamisi ettevõtlusega seotud aspekte ning aitama ettevõtjal mõista, kas tema idee võib töötada. Lihtsam on koostada äriplaan ja näha juba eos, et äri selliselt ei toimiks ning teha vajalikud muudatused, et ettevõte oleks algusest peale edukas,” toob Kartus välja.

Kartus lisab, et hea äriidee ei pea alati olema revolutsiooniline. Sageli teevad edukad ärid midagi juba olemasolevat, kuid lisavad sellele oma unikaalse lisaväärtuse. See võib tähendada paremat teenindust, uuenduslikke lisateenuseid või lihtsalt konkurentsivõimelisi hindu. Turu-uuring on oluline samm hea idee leidmisel ja selle turule toomisel.

Rääkides viimaste aastate kriisidest tõdeb Aljas, et 2023. aastal on Eestis alustavate ettevõtete arv suurenenud umbes 10 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Sellest võib järeldada nii seda, et inimesed otsivad võimalusi lisasissetuleku teenimiseks, kui ka seda, et majanduses on loodetavasti madal põhi läbitud ja ollakse tõusuteel.

Saadet juhib Sigrid Hiis.