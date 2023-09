Belluse juht: käive langeb viiendiku võrra, Euroopas on languseks aga veel ruumi

Mööblitööstuse Bellus juht Rolf Relander näeb languseks veel ruumi. Foto: Andras Kralla

Diivanitootja Bellus Furniture’i juht ja osanik Rolf Relanderi rääkis, et mööblitööstuses on käibed langenud tagasi numbriteni, mis olid enne koroonakriisi buumi, kuid kukkumiseks on veel ruumi.

“Soomlasena olen ma alati pessimistlik, tulevik pole kunagi helge. Aga ma arvan ka, et Euroopas on veel languseks ruumi, enne kui tuleb korrektuur tagasi ülespoole,” rääkis Relander Äriplaani konverentsil antud intervjuus.