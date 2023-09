Noored ettevõtjad plaanivad rätikutega maailma vallutada

Abituriendid Oliver Polli ja Kadri Vildek lõid septembri algul magnetkinnitusega rätikuid tootva firma Ränet. Foto: Äripäev

Õpilasfirmast välja kasvanud ja nüüd juba kahe nädala vanuse firma Ränet asutajatel on ambitsioonikad plaanid. Kui Eestis on tuntus kogutud, on plaan laieneda välismaale, rääkisid ettevõtjad otse-eetris Kultuurikatlas konverentsi Äriplaan 2024 eel.

Ränet, mille asutajatel Oliver Pollil ja Kadri Vildekul hetkel käsil kooli lõpetamine, on õpilasfirma aegadest alates müünud juba ligi 500 enda toodetud rätikut. Järgmised sammud on rätikute tutvustamine ja pakkumine firmadele - jalg proovitakse ukse vahele saada spaades.