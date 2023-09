Obskuurne majandus: megakirikud rikastuvad riukalikult ja süüdistavad vaesuses sind ennast

Äripäeva peatoimetaja: aga teeme rahvahääletuse!

Hea traditsioon on, et makse rahvahääletusele ei panda, aga olukord, kus valitsus küsib nõu, et leida ületulevaks aastaks riigieelarvesse 400 miljonit eurot, võimaldab seda, rääkis Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel saates “Äripäev eetris”.

