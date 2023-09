Cleantech: põllumajandus liigub kliimaneutraalsuse poole

Foto: Liis Treimann

"Cleantechi" saates räägime seekord põllumajandusest. Kuidas keskkonda säästa ja samas jätta alles toidujulgeolek, on üks sel aastal tõstatunud teemadest.

Põllumajandussektorist on kostunud hääli, mis ütlevad, et igasugune kliimaeesmärkide karmistamine sektoris seab löögi alla Eesti toidujulgeoleku. Mida me teha saame, et see nii ei juhtuks, ja mis on need kohad, kus asju parandada ja kuidas? Saates on külas Aru Põllumajanduse juhatuse liige Karl Lindam ja maheveisekasvataja Airi Külvet.

Karl Lindam leiab, et keskkond ja põllumajandus mahuvad koos ilusti samale pildile, aga see nõuab ümberõpet ja ümbermõtestamist. "On olemas lahendusi, et põllumajandust keskkonnasõbralikumaks teha, aga õppeprotsess nõuab aega ja raha ja keegi peab selle kinni maksma. Kõik kardavad, eriti tootjad, et kui ma teen ebatraditsioonilise sammu, siis ma kaotan veel rohkem. Uuringute järgi taastavale põllumajanduse üleminek tähendab, et esimesed kolm kuni viis aastat on üleminekuperiood, kus käive kukub ja kulutused suurenevad enne, kui jõuad punkti, kus käive suureneb kulutustest rohkem. Seda üleminekuperioodi ei suuda aga keegi oma raha eest ette võtta," sõnas Lindam.

Saadet juhib Mart Valner.

