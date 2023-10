Luubi all: investorite raha tuulde lasknud idufirma asutajal on konfliktne minevik

Foto: Äripäev

Põhja läinud idufirma Eurora asutaja Marko Lastikut on keeruline tabada. „Võimalik, et ta on üldse Eestist ära pagenud,“ ütles Äripäeva uuriv ajakirjanik Kristel Härma.

Eurora käekäiku pikalt jälginud Härma rääkis saates „Luubi all“, et Lastikut ei saa enam kätte ka ettevõtte kaudu. „Kirjad talle tulevad tagasi. Tundub, et Lastikul on ligipääs kinni pandud. Küllap on sealgi oma lugu peidus,“ rääkis ta.