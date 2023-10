Luubi all: mõni riigikogulane käib kuluhüvitise eest spaas valijatega kohtumas

IKEA lubab hakata hindu alandama

Rootsi mööbligigant IKEA teatas, et langetab mööbli keskmist hinda, sest inflatsioon on raugemas, vahendab Financial Times.

