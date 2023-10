Lõpp matusejutule: puitmajatootjate õlekõrreks on saanud kohalik jõukas tellija

Fotol KMT Prefabi tootmine. Foto: Tairo Lutter / Scanpix / Postimees

Puitmajaliidu ja majaelementide tootja KMT Prefabi juht Martin Talts ei taha rääkida vaid matusejuttu ning toob meelsasti välja majatootjaid, kelle seis on vaatamata turu raskele olukorrale väga hea.

Ta ütles saates „Eetris on ehitusuudised“, et puitmajatootjate seas on ka selliseid, kellel on tööjärge pikemalt ees ja olukord stabiilsem, kuigi koondamised sektoris on praegu tõesti pea igapäevased.