Hepsor skandaali kistud hoonest: huviliste nimekiri on pikk

Rajada Eestisse tuumajaam või mitte? Agentuur arvab, et oleme otsustamiseks valmis

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (IAEA) hindab, et Eesti ettevalmistused on piisavad otsustamaks, kas rajada Eestisse tuumajaam või mitte. Asjaosalised lubavad, et parlamendi positiivse otsuse korral võiks jaam valmida 2035. aastaks.

