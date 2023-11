Kinnisvaraärimees: 4% intressiga kannatab elada

Allan Kool nimetab praegust aega äri tegemiseks üsna soodsaks. Foto: Raul Mee

Peamiselt lao- ja kaubanduspindasid arendava Restate nõukogu liige Allan Kool ütles saates „Kinnisvaratund“, et võrreldes poole aasta taguse ajaga on praegu äritegemiseks seis pigem soodne, sest paljud sisendid on nüüdseks ette ennustatavad.

Pool aastat tagasi olid tema sõnul paljud muutujad ja tegurid ettenägematud ja see tegi äri ajamise raskeks. „Täna on sellega, mis keskkonnas me oleme, lihtne harjuda,“ selgitas Kool. „Teame, et nõudlus on natuke taandunud, kliente on raskem leida, intress on 4% ja me ei oota, et ta langeks ühe protsendi peale,“ selgitas ta mõttekäiku.