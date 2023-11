Kinnisvaragasell kasvab "sõbralikult": taunime kahanemist

Domus Kinnisvara Vahenduse üks omanikest Ingvar Allekand soovitab ette­võtetel teha pikk plaan. Foto: Eiko Kink

Kinnisvarasektori gasellfirmade ehk kiiret kasvu näidanud ettevõtete omanikud tunnistavad, et hoog on turumuutuste tõttu küll raugenud, kuid varasemast kehvem tulemus ei tule kõne allagi.

Domus Kinnisvara Vahenduse üks omanikest Ingvar Allekand ütleb, et tema ettevõte kasvab “sõbralikult”. See tähendab, et eesmärk ei ole kasvada agressiivselt, vaid tähtis on areng suuremas pildis. “Selge põhimõte on, et kahanemist me taunime,” märkis Allekand gasellettevõtetele pühenduvas raadiosaates “Kiired ja vihased”.