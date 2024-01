Tõnu Pekk: meist enamiku mure on, et me ei säästa piisavalt

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk. Foto: Andras Kralla

Teise pensionisamba maksed tuleks kohe maksimaalsele tasemele tõsta, kolmandasse sambasse kogumisega jätkata ning seejärel liikuda teiste investeerimisvõimaluste juurde, rääkis Tuleva fondi juht Tõnu Pekk.

“Mina ütleks küll, et see on kõige lihtsam ja valutum viis oma säästumäära tõsta,” tõdes Pekk Äripäeva raadio hommikuprogrammis teise pensionisamba maksete tõstmise kohta. “Meist enamiku mure on ju see, et me ei säästa piisavalt.”