Börsifirmadesse investeerimine ei ole äge. See on kannatamine

Arko Kadajane tõdes suvisel investeerimisfestivalil, et kõige olulisem on mõista, millega ettevõte tegeleb, ja alles siis saab sellesse investeerida. Foto: Simo Sepp

Väärtusinvesteerimisest ja sellest, kuidas see ei ole kiire rikkaks saamise tee, vaid pigem vastupidi – pikk mäng, mis nõuab tohutult kannatlikkust ja pikaajalist perspektiivi, räägib enam kui 140 miljonit haldav Ambient Sound Investmentsi portfellihaldur Arko Kadajane.

Pikaajalisest strateegiast ja sellega turu edestamisest rääkides tõdeb Kadajane, et tegemist on pika protsessiga. Ainult graafikute lugemisest tema sõnul ei piisa. „Ma sain üsna kiirelt aru, et graafikute lugemine on tore, aga raha sellega ei teeni. Börsikauplemise juures loevad tegelikult uudised, mitte graafikud,“ tõdes Kadajane suvisel investeerimisfestivalil. „Kõige olulisem on mõista, millega firma tegeleb, kuidas ta toimib, ja siis analüüsida, mida iga uudis tähendab aktsia hinnale.“