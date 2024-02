Erootikapoe omanik lubab börsiplaani taaselustada

Hot Lipsi ja HC Gymi omanik Timo Majuri. Foto: Liis Treimann

Kuigi turul on palju väikseid tegijad ja turuliider Hot Lips võiks need ära osta, siis viimase omanik Timo Majuri sõnul on oht, et hoopis neid ostetakse ära. Samas vihjas Majuri, et paari aasta pärast võib tema ettevõte minna börsile.

Praegu on väga raske, sest konkurente tekib igakuiselt juurde, rääkis Majuri Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta tõdes, et väikeseid konkurente on tekkinud nii palju, et need mõjutavad Hot Lipsis suurte brändide müüki.

“Me oleme kunagi kaalunud ostmisi ja ülevõtmisi,” sõnas Majuri ning lisas, et pisifirmasid pole eriti mõtet osta. “Suurem tõenäosus on see, et keegi ostab meid ära, kas Soomest või kuskilt mujalt.”

Mõned aastad tagasi oli Majuril plaan minna börsile, kuid see jäi katki. Ettevõtja tahaks minna börsile ühise kaubandusettevõttena, kuhu kuuluvad Hot Lips ja Majuri teine äri, HC Gymi ettevõtted. Ettevõtetel kokku koos tütarfirmadega on üle 250 000 kliendi.

“Reaalselt võiks olla aasta või kahe pärast valmis, et alustada uuesti seda protsessi, kuna see on ühe korra juba läbi käidud,” tõdes Majuri. Ta lisas, et börsile minekuks peab paika panema ka laienemisplaani, sest muidu poleks avalikul rahakaasamisel mõtet.

Lisaks rääkis Majuri, kuidas Hot Lipsi poel läheb ning mis on erootikapoe kõige populaarsem toode. Samuti on Majuri kõige suurem Tallinki eraisikust aktsionär ning selgitas oma valikuid börsil.

Timo Majurit intervjueeris Gregor Alaküla.