Hot Lips avas vallatu peoga T1 keskuses Erootikamaailma

Peep Peterson: jah, veip hävitab noorte tervist

Ühiskonna absoluutne konsensus on, et vähemasti noortest tuleb nikotiin eemale hoida. Kuidas seda aga saavutada olukorras, kui poeletist mitte saada olev kaup on vabalt kättesaadav näiteks rahvusvahelises veebipoes ning e-sigaretid noorte hulgas trendikaup, kirjutab tervise- ja tööminister Peep Peterson.

