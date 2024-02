Elektrimüüja: meie rohelise elektri pealt lisa ei teeni

Andrus Liivandi sõnul tagab rohelise elektri usaldusväärsuse seadusest tulenev regulatsioon. Foto: Veiko Tõkman

Energiaettevõtte Elektrum Eesti juhatuse liige Andrus Liivand kinnitas saates „Energiatund“, et taastuvenergia abil toodetud elektri müügimarginaal on võrdne tavaelektriga ning et roheelektri pealt nad lisa ei teeni.

Elektrumi müüdud elektrist moodustab 23% päritolutunnistusega kaetud elekter ehk taastuvelekter, millega kauplemisel on omad reeglid, ent majanduslikus mõttes ei ole müüdud elektril nende jaoks vahet. „Selge on see, et me oleme äriettevõte ja müüme elektrit kindla müügimarginaaliga, aga me oleme võtnud eesmärgiks, et ei teeni päritolutunnistustega,“ ütles Liivand.