Rahvusorkestrit suurelt toetanud ettevõtja pakub kultuuriraha murele lahenduse

Foto: Sigrid Hiis

Muusikute palgad on dramaatiliselt väikesed, kuid õnneks pole eraraha veel maailmast otsa saanud, tõdevad Iute Groupi tegevjuht Tarmo Sild ja Eesti Rahvusliku Sümfooniaorkestri (ERSO) kunstiline juht ja peadirigent Olari Elts saates „Kultuur veab majandust“.

Kui Sild maestro Neeme Järviga lõunalauda istus, polnud sponsorrahad veel jagatud. Küll aga tunnistas Sild raadiosaates, et pärast maestro avaldust, et maailmast pole raha veel otsa saanud, oli temaga raske vaielda. „Sinna juurde veel Olari poolt jagatud ERSO suured plaanid ja tundsime, et see kõik inspireerib meid, et toetada midagi, millesse usume,“ rääkis Sild, kuidas tee ERSO sponsorlepinguni viis.