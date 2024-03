Pärnu linnapea miljarditehasest: geniaalne mõte

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius tervitab Hollandi ettevõtte plaani rajada Pärnusse miljard eurot maksev metanooli ja vesiniku tootmisüksus ja loodab, et nii kohalikud elanikud kui ka riik võtad plaani sama soojalt vastu.

“Geniaalne mõte,” kiitis Kosenkranius Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta viitas, et Eesti ettevõtjad on juba mõne tehase otsustanud lähiriikidesse rajada ning avaldas lootust, et riik on õppust võtnud. “Me võimegi printsi valgel hobusel jääda ootama, mis meile sobib, ja lõpuks olemegi vanatüdrukud. Teised võidavad,” hoiatas Kosenkranius.

Intervjuus selgitas Pärnu linnapea, mis kasu toob Power2X tehas nii Pärnumaale kui ka laiemalt Eestile, ja tegi ülevaate, mida uus tootmine endast kujutab ja kuhu see täpsemalt plaanitakse rajada.

Intervjueeris Viivika Rõuk.