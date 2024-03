Tehisarule pannakse päitsed pähe

TGS Balticu vandeadvokaat Silvia Urgas, saatejuht Mare Timian ja FrostFilmsi juht Heiki Luts. Foto: Kai Koks

Saates „Digitark äri” räägime tehisaru ja intellektuaalse omandi õiguslikest teemadest. Vastame näiteks küsimustele, kellele kuulub AI loodu ja kas me võime üldse õiguslikult rääkida AI loodud teostest. Juttu tuleb ka paarist kohtukaasusest ning Euroopa Liidu teedrajavast tehisaru määrusest, mis on maailmas esimene omalaadne õigusakt.

Ettevõtluses kasutatakse üha rohkem sisu loomisel tehisintellekti, sest selle suur eelis on kiire tulemus väiksemate kuludega. Seejuures on muidugi oluline, et tehisaru abil loodud materjali saaks kasutada kartmata, et rikutakse kellegi õigusi.

Hiljuti vastu võetud Euroopa Liidu tehisaru määrus on maailmas esimene omalaadne õigusakt, mille abil püütakse maandada AI kasutamisest tulenevaid riske. Tutvustame saates lähemalt, mida määrus reguleerib ning millega tuleb tehisintellekti kasutajatel arvestada. Juttu tuleb ka tehisaruga seotud kohtukaasustest, näiteks New York Timesi hagist OpenAI vastu Ühendriikides.

Saates on külas TGS Balticu vandeadvokaat Silvia Urgas ja Heiki Luts ettevõttest FrostFilms. Saatejuht on Mare Timian, Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht.