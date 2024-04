10% võlakiri Tallinna börsilt: märkida või mitte?

Intervjuus uurime, kuidas kujunes 10protsendiline intress, kui heas seisus on ettevõte ning kuivõrd tänases majandusolukorras üldse luksuskaupu müüa õnnestub. Foto: Erakogu

Ehtemüüja Grenardi pakub võlakirju intressimääraga 10%. Grenardi Eesti tegevjuht kinnitab, et kuigi majanduse kõikumine avaldab ettevõttele lühiajalist mõju, siis luksuskaubad peavad majanduslangusele hästi vastu.

“Luksuskaupade sektorit iseloomustab hea vastupidavus, brändidel on tugev maine ja lojaalsed kliendid. See aitab majanduslangusele vastu seista. Me näeme selgelt, et tarbijad näevad meie ehteid kui investeeringut, sest väärtus aastatega tõuseb,” ütles raadios Grenardi Eesti tegevjuht Natalja Reinoja.

Kokku kaasab Grenardi võlakirjadega 12 miljonit eurot ja see on ettevõttel järjekorras kolmas võlakirjaemissioon. Praegune pakkumine on Reinoja sõnul eriline aga sellepoolest, et võlakirjad on laiemalt kättesaadavad.

Reinojalt uurime intervjuus veel, kas kulla hind maailmaturul on vesi nende veskile, kuidas on õnnestunud jaemüügivõrgu laienemine ja kui heas seisus ettevõte on.

Intervjueeris Indrek Mäe.