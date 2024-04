Hepsori juht: suurt hinnatõusu lähiajal ei terenda

Henri Laks Foto: Andras Kralla

Börsifirma Hepsor tunnistab Tallinnas küll varasemast väiksemat turuaktiivsust, kuid näeb ka positiivseid märke.

Hepsori juhatuse liige Henri Laks rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et lähiajaks ei näe ta tulemas suurt hinnatõusu, aga kindlasti ka mitte hinnalangust. Laks ütles, et praegu on turul hea aeg ehitusega alustamiseks.

Hepsori eestvedaja sõnul on kinnisvaraturul näha, et praeguses keskkonnas leiab hea toode ka ostja. "On häid näiteid, need ei ole odavad," selgitas Laks.

Lisaks rääkis Laks lähemalt, kuidas läheb Hepsoril Kanada projektidega.

Henri Laksi intervjueeris Meelis Mandel.