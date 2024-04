Novel Clinicuga seotud ettevõte käis kohtutäituriga tuvastamas, et kliiniku vara koliti ruumidest välja, ehkki pooleli on kohtuvaidlus. Maja arendanud Hepsor on aga öelnud, et kliiniku vara viidi ajutiselt turvatud laopinnale, et ärihoone saaks tegevust jätkata. Foto: Liis Treimann