Rektor: tehisintellektile saab anda osa juhtimisülesandeid

Mainori rektor Andrus Pedai toob välja, et tehisintellekt on eeskätt abivahend, mis aitab kontrollida, ega midagi olulist pole jäänud ütlemata või tegemata. Foto: Sebastien Salom-Gomis/Sipa/Scanpix

Mainori rektor Andrus Pedai andis ülevaate, kuidas saaksid juhid kasutada tehisintellekti enda töö hõlbustamiseks.

Ettevõtluskõrgkool Mainor on loonud tehisintellekti paremaks omandamiseks mikrokraadi programmi. Koolirektor Andrus Pedai nentis, et kasutab isegi aeg-ajalt tehisintellekti, et mõned tööülesanded lihtsamini lahendada.