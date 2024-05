Analüütik ehitussektorist: tööd pole, aga palk tõusis viiendiku

Ehitusvaldkonnas on töömaht aastaga kahanenud kümnendiku võrra. Foto: Andras Kralla

Hooneehituses ja -arenduses on töömaht vähenenud 10 protsenti ning töötajate arv 7 protsenti, kuid keskmine palk on aastaga kasvanud lausa 18 protsenti, rääkis Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

“Hooneehitusega on nüüd nõrgem lugu,” ütles Kõiv Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kui tutvustas uut konkurentsiraportit. Maht on vähenenud kümnendiku võrra seoses tarbija ebakindluse ja nõudluse vähenemisega.

Ka töötajate arv on vähenenud 7 protsenti, mis on üsna suur arv, arvestades, et sektoris on 7000 töökohta, rääkis analüütik. “Keskmine palk on aastaga kasvanud üle 18 protsendi, aga siin on kõrval töötajate arvu vähenemine ka,” sõnas Kõiv ning lisas, et selles sisalduvad sektorist lahkumisega seotud hüvitised.

Siiski tõdes analüütik, et sektoris alles jäänud inimestel on kõrge palk.

Lisaks tegi Kõiv ülevaate värskelt ilmunud konkurentsiraportitest. Ta tutvustas, mis on aastaga toimunud masina- ja metallitööstuses ning taristu- ja hooneehituses.

Sigrid Kõivuga rääkis Gregor Alaküla.