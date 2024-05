Riigikontrolör: eelarve on korras siis, kui see on lõpuks läbipaistev

Riigikontrolör Janar Holm. Foto: Raul Mee

Riigieelarve peamine kvaliteedinäitaja on see, kui dokumendist saab täpselt välja lugeda, kes saab raha, mille jaoks ja mis on oodatav tulemus, rääkis riigikontrolör Janar Holm.

Seni, kuni eelarvedokumendist pole aru saada, kuhu läheb riigi raha, riigirahandus korras pole, ütles Holm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Riigikontrolöri hinnangul ei ole vahet, kas eelarve on kulu- või tegevuspõhine, sest kõige olulisem on läbipaistvus.

Kui riik mõtleb, kust kulusid kokku hoida, siis valitsusele on ka keeruline nõu anda, sest eelarvest pole täpselt aru saada, kuhu see raha isegi läheb, selgitas Holm.

Lisaks rääkis Holm, kuidas leida võimalusi, et eelarvet kärpida, mis kärpekohad on ning millist juhtimist hindab Holm ise.

Janar Holmiga vestles parima juhi konkursi finalist Olavi Lepp.