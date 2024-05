Enefit Greeni muutused juhtkonnas pole omavahel seotud

Enefit Greeni nõukogu esimees Andrus Durejko. Foto: Liis Treimann

Enefit Greenis on tulemas järgmine arengufaas, mille pärast juhivahetus ette võeti, selgitas Enefit Greeni nõukogu esimees Andrus Durejko.

Enefit Greeni senine juht Aavo Kärmas lahkub oma ametist juulis. Ettevõttes on vahetunud ka tuuleenergia tootmisjuht, mis Durejko sõnul on orgaanilise muutus. Ta selgitas Äripäeva raadiole, et Enefit Green on suur ettevõte, kus muudatusi on alati.

“Meilt on väga palju häid inimesi ka liikunud teistesse tähtsatele ametikohtadele ning mul on hea meel, et toimuvad muutused, aga need ei ole seotud,” sõnas nõukogu esimees.

Enefit Greeni aktsial pole viimasel ajal kuigivõrd hästi läinud. Börsifirma finantsjuht Veiko Räim rääkis, et ka teistel Euroopa roheettevõtete aktsiatel ei lähe börsil edukalt. Tema sõnul on see rohesektori probleem, kus tehnoloogia on läinud kallimaks ning projektide elluviimine keerulisemaks.

Andrus Durejko ja Veiko Räimiga rääkis Merian Tiirats.