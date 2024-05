Kuidas edukalt kommunikeerida nii häid kui kehvasid majandustulemusi

Paavo Siimann, Karita Sall ja Janno Toots usuvad, et pressiteade on jätkuvalt hea viis, kuidas ettevõtte käekäigust rääkida. Foto: Mai Kroonmäe

Pressiteates tuleb ära jätta häma ja halbu numbreid peita ei maksa, sest see teeb enamasti ettevõttele karuteene, räägivad kommunikatsioonieksperdid värskes “Finantsuudised fookuses” saates, kus kuulete edulugusid ja õppetunde nii heade kui halbade uudiste jagamisel avalikkuse ja töötajatega.

Iduettevõtte Veriff kommunikatsioonijuht Karita Sall leiab, et kui avalikkusele tulemusi teavitada, siis numbritest üksi ei piisa. “Lisaks numbritele peab olema selgitus taga, mida see sinu valdkonnas tähendab, ja peab andma hinnangu juurde. Numbrid üksi ei räägi lugu ja loo rääkimine on tegelikult ju eesmärk, miks finantstulemusi avaldatakse.”

Kui tulemused pole ootuspärased, ei tohiks Salli sõnul pead liiva alla peita. Kui halvad numbrid üritatakse positiivse narratiivi varju jätta, võib see viia vastupidiselt halvemate tagajärgedeni.

Kommunikatsioonibüroo Corpore juht Janno Toots toob ühe hea näitena saates välja Bolti, kes on proaktiivselt hakanud oma tulemusi meedias jagama ja kommenteerima. “Nad on juba mitu aastat rääkinud, kuidas hakkavad börsile minema ja see on esimene samm, et olla börsiküps,” viitab ta regulaarsele majandustulemuste tutvustamisele.

Kui firmal tuleb keerulisel ajal kokku hoida ja töötajaid koondada, siis ka see kommunikatsioon peab olema väga hästi läbi mõeldud. Sellisel puhul on hea teha mõne meediaväljaandega eksklusiivintervjuu, sõnumeid ise juhtida ja vältida spekulatsioone. Kuid alustada tuleb kindlasti töötajatest: kui nemad kuulevad firma käekäigu kohta esimesena meediast, on midagi valesti.

Kuula saatest, millised on erinevused positiivse ja negatiivse alatooniga uudiste kommunikeerimisel. Kuna majandusaasta aruannete tähtaeg on lähenemas, jagame soovitusi ka selle suhtluskanali tõhusaks ärakasutamiseks.

Juttu tuleb sellest, kas ja kuidas meediasuhtlust ajastada, milliseid võtteid kasutada sisekommunikatsioonis ja kes võiks olla hea kõneisik.

Saatejuht on Paavo Siimann.