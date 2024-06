Ekspert: IT-juhid, tehisaru on teie võimalus kogu oma IT-taristu korda saada

Uute kiipidega liigub AI nutiseadmetesse ja skaleerub. Samal ajal liigub tehisaru üldotstarbest eriotstarbeliseks, selgitab Cybernetica infoturbeinstituudi juht Dan Bogdanov tehisaru trende. Foto: Raul Mee

Tehisaruga tegelemise varjus saab korda kogu IT-taristu, nii küberturbe kui infoturbe, annab ekspert nõu. “Ütlete, et teen AId, aga tegelikult salaja teete IT-taristut,” õpetas ta, kuidas saada ettevõttes infotehnoloogiasse investeeringuid.

Eesti ettevõtete ja asutuste arenguplaanide toetamiseks pani IT-firma Cybernetica riigi infosüsteemide ameti (RIA) tellimusel kokku analüüsi AI tehnoloogia riskidest ja nende leevendamise võimalustest.

IT-juhtimise aastakonverentsil rääkis Cybernetica infoturbeinstituudi juht Dan Bogdanov tehisintellekti riskidest, kiirjuhendist, mis riske aitavad leevendada, ja selle kasust ettevõtetele. Lisaks võeti fookusesse tehisaruga seotud viimase aja trendid.

Näiteks tõi Bogdanov välja, et hetkel on tekkimas uus ja huvitav ärimudel: firmad hakkavad müüma kuulsuste videote põhjal treenitud tehisintellekti mudeleid, mis aitavad neil ära tunda, kas video neist on päris või deepfake.

Ettekandest kuuleb veel, kuidas töötab AI kiirjuhendi töövihik, kuidas saab tehisaru IT-juhti kõige paremini aidata ja kas tehisintellekt vormub maailma suurima elanikkonnaga riikide nägu.