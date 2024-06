Konkurentsiameti juht räägib ebapopulaarsete otsuste langetamisest ja inimeste pahameelest

Evelin Pärn-Lee Foto: Raul Mee

Pärnu juhtimiskonverentsil rääkis konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee sellest, kuidas langetada ebapopulaarseid otsuseid ja millega seejuures arvestada tuleb.

“Seal oli kirjas umbes nii, et kui inimene ainult tööl käib – tulemusi ei pea olema, aga ainult tööl käib –, siis saab juba 13. palga. Preemiakorras oli kirjas, et kui inimene ei panustanud piisavalt, isegi siis on tal õigus tulemustasu saada. Minu põhimõtetega see kokku ei käi, mulle ei mahtunud see pähe. Kui inimene ei täida oma tööülesandeid, ei panusta, ei ole tema koht konkurentsiametis,” tõdes Pärn-Lee. See on aga üks näide paljudest, mida konkurentsiameti juht konverentsil puudutas.