Panga personalijuht: kõigile sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest

SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal Foto: Raul Mee

Ettevõtte töötajatele sama palga maksmine on märk nõrgast juhtimisest, ütles SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.

SEB pank avalikustas sellest kuust oma töötajatele nende ametikohaga seotud palgavahemikud. Sama palka kõigile maksta pole aga hea.

“Kui sama tööd tegevad inimesed on kõik suhteliselt üksteise ligidal või saavad ühte töötasu, siis ma julgeks öelda, et see on nõrga juhtimise tunnus,” sõnas Pugal Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta selgitas, et kõik inimesed teevad tööd veidi erineva panusega ning seetõttu ei tohiks ega peaks kõigile samasugust palka maksta.

Pugal rääkis, miks palkade avalikustamine ette võeti ja kuidas on SEBs see toiminud.

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.