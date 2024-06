Coop Eesti: kindlustunne on kehv, aga meil on parim aeg

Kõikidel toidupoodidel on jaanipäeva eelne aeg kiire, milleks valmistutakse pikalt ette. Foto: Raul Mee

Kuigi tarbijate kindlustunne on kehv, siis Coop Eestil on parim aeg, sest klientide aktiivsus on kõrgel tasemel, rääkis ettevõtte turundusdirektor Ranno Pajuri.

Eesti tarbijate kindlustunne on madalam kui Lätis ja Leedus, milleni on viinud mitmed järjestikused kriisid. Ostujõud on saanud tõsiselt kannatada, rääkis Pajuri Äripäeva raadio hommikuprogrammis, kuid Coopi klientide aktiivsus on viimaste aastate kõige paremal tasemel.

“Meil käib kauplustes rohkem inimesi kui kunagi varem,” sõnas Pajuri.

Küll aga selgitas ta, et klientide aktiivsus ei jõua käibesse, sest inimesed ostavad vähem ja valivad ostukorvi odavamaid tooteid.

Lisaks rääkis Pajuri Coopi laienemisplaanidest, uues rakendusest ning jaanipühade müügi kohta.

Intervjueeris Ken Rohelaan.