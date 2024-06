Jaekettide palgaraport: kui palju saavad teenindajad palka?

Rimis töötab suurusjärgus tuhatkond teenindajat. Foto: Andres Teiss

Mitu jaeketti hindab oma palku konkurentidega võrreldes turu parimaks, selgub usutlusest Eesti kaheksa jaeketiga.

Äripäeva teemaveeb Kaubandus uuris Eesti suurematelt jaekettidelt, kui suured on klienditeenindajate töötasud ja millised väljakutsed on praegu poetöötajatega.

Näiteks Rimi Eesti personalijuht Jaanika Raudam ütles, et Tallinnas algavad teenindajate brutotöötasud 880 eurost, millele lisandub tulemustasu ning taseme korral on töötasu märgatavalt kõrgem.

“Ametikohtadel on kolm taset ning tasu tõuseb iga tasemega. Samuti maksame tulemustasu, premeerides töötajaid nende panuse eest ettevõtte eesmärkide saavutamisel,” selgitas Raudam. Tema sõnul toimub töötasude ülevaatamine Rimis iga-aastaselt ning töötasu on võimalik mõjutada läbi tasemetasude süsteemi. “Taseme tõstmine ei toimu automaatselt, selleks on vajalik erinevate eeltingimuste täitmine,” lisas ta.

Lisaks rääkisid oma tegemistest lähemalt Coop, A1000 Market, Maxima, Lidl, Meie Toidukaubad, Selver ja Prisma.