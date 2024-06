Tagasi 27.06.24, 15:45 Rahatarga nõu alustavale investorile: jäta aruannetes sorimine, käi parem saunas Rahatarkuse õpetaja ja investor Karl Läll kummutas müüte ning andis alustavale investorile praktilist nõu esimesteks sammudeks saates „Investeerimisportfell 2030“.

Rahatarkuse õpetaja ja investor Karl Läll usub, et alustaval investoril, kes ei naudi rasket aruannete lugemist, tasub investeerimine muuta võimalikult passiivseks ja automaatseks.

Foto: Liis Treimann

Läll usub, et alustades tuleks esimene samm lihtsalt ära teha ja siis tegeleda tagajärgedega, kui need käes on, ning edasi liikuda. Gümnaasiumites rahatarkust ja investeerimisteemasid õpetav Läll avaldas oma õpilaste suurimad hirmud ning millised on enimlevinud müüdid, mis pidevalt vajavad ümberlükkamist.

„Ma ei kujuta igavamat asja ette kui lugeda ettevõtte majandusaasta aruannet,“ rääkis Läll. Ta lisas, et ta ei investeeri selleks, et saaks dokumente lugeda, vaid selleks, et saaks muud elu elada ning sõpradega saunas käia või muud meelepärast teha. Selleks on hea, et investeerimine on võimalikult passiivne ja võimalikult automaatne.

Oma õpilastega on nad võtnud ette erinevate firmade majandusaasta aruandeid ning viimati võeti ette Volkswageni majandusaasta aruanne, mis oli 400 lehte pikk. Otsast lõpuni lihtsalt kerides kulus selleks 2 minutit ning kogu selle aruande läbilugemiseks läheks meeletu ajaressurss, mida võiks kasutada tema hinnangul targemini. Ta rääkis, et kui investor võtab selle aja, et näiteks Volkswageni aruanne läbi lugeda, siis puudub tal ikkagi see taustsüsteem ja tuleks läbi lugeda veel nelja või viie autotootja sama pikad aruanded, mis tähendaks meeletut ajakulu.

Nende aruannete lugemine tähendaks umbes 2000 lehe lugemist ning Läll tõi näite, et kui selleks kulub näiteks 100 tundi, siis peaks investor arvutama, kui palju ta selle aja kulutamisel tööampsude tegemisega teeniks võrreldes investeeringu tootlikkusega. Enamikul algajatel tasub teha 100 tundi lisatööd, mitte kulutada seda otsustamisele, kuhu see 10 eurot panna.

Saates avaldas Läll oma portfelli sisu ning rääkis, kuidas tema investeerimisega alustas. Lisaks avaldas ta, millised on alustavate investorite suurimad hirmud.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Saate „Investeerimisportfell 2030“ salvestamisele pani õla alla finantstehnoloogiaettevõte Admirals.

