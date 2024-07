Tagasi 05.07.24, 12:39 35 miljonit eurot kaasanud Lightyear hoiab enamikku rahast endiselt enda käes Kuigi kauplemisplatvormi arendav Lightyear kaasas algusajal ehk 2020.‒2022. aastal 35 miljonit eurot, siis sellest suur osa on endiselt alles, ütles ettevõtte kaasasutaja ja juht Martin Sokk.

Martin Sokk

Foto: Andras Kralla

Sokk rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et Lightyearil läheb hästi. Ühest küljest kasvasid eelmisel aastal ettevõtte ärimahud igas kuus 20 protsenti, aga teisalt ei ole kahjum ka suur.

"Me kasvame jõudsalt, me teenime päris head raha," märkis Sokk. Samas lisas ta, et ettevõttel on veel minna pikk tee, sest Euroopa turgu arvestades on võimalused ja ambitsioon suured.

Intervjueeris Martin Johannes Teder.

