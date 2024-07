Tagasi 08.07.24, 07:54 Madis Müller: koduotsijal on ohtlik jääda ootama Eesti Panga president Madis Müller ütleb, et võrreldes sissetulekutega on kinnisvara hinnad Eestis kõrged, aga hindade alanemisele ei tasu jääda lootma.

Eesti Panga president leiab, et koduotsijal on praegu ohtlik jääda ootama, et kinnisvarahinnad võiksid hakata langema.

Foto: Raul Mee

“Ette vaadates on näha, et inimeste sissetulekud kasvavad ja intressimäärad pigem langevad. See annab tuge kinnisvaraturule,” nentis Müller.

Investeerimisfestivalil tehtud intervjuus räägib Müller intressimäärade langetamise mõjust kinnisvaraturule ja eestlaste säästmisharjumuste muutumisest.

Intervjueeris Jana Saarkoppel.

