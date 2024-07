Tagasi 10.07.24, 10:34 Investor müüs portfelli korteritest tühjaks, kui avastas end torusid parandamas Fotograaf ja investor Jake Farra müüs maha oma 6-7 korterit, sest ei tahtnud enam tegeleda üürnikega. Müügist saadud rahast osa suunas ta hoopis ärihoonesse ja ta piilub uuesti ka korterite poole, selgus nädalavahetusel toimunud Investeerimisfestivalil.

Jake Farra ehitas fotostuudio, mida hakkab kasutama ka muudel otstarvetel, näiteks Airbnb-na.

Foto: Liis Treimann

“Erinevate üürnikega oli ‒ mitte väga palju, aga ikkagi oli ‒ probleeme. Kui ma ükskord avastasin ennast vetsupoti toru parandamas, tundsin, et ma enam ei taha, ja pärast seda suhteliselt kiirelt läksidki kõik müüki. Õnneks sel hetkel turg aitas müügile kaasa,” rääkis ta.

Kuigi nüüdseks on korterite müügist juba veidi aega möödas ja valu on hakanud ununema, tunnistab Farra, et mõtleb taas kinnisvarale. “Olen mõelnud, et võib-olla võiks mingisuguse positsiooni uuesti sisse võtta.” Tema hinnangul pole turu hindu arvestades ostuks küll ideaalne aeg, aga kui tahta oma portfelli suurelt kasvatada, siis kinnisvara aitab seda teha.

Intervjuus räägib Jake Farra veel, miks ta enam ei aja taga numbreid, kui palju peaks tal olema kontol raha, et ta tunneks end kindlalt, mis on olnud tema kõige paremini õnnestunud ja ka kõige valusam tehing ning kuhu paigutaks ta praegu 50 000 eurot.

Intervjueerib Mai Kroonmäe.

