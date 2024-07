Tagasi 11.07.24, 14:07 Maakler: Pärnu üüriturg on heitlik ja stabiilne suvitaja kadunud Pärnus on korterite üüriturg muutunud heitlikuks ning kadunud on klient, kes suveks paariks kuuks korteri üüris. Seega on üürnike leidmine järjest suurim väljakutse, sõnastab saates "Ruutmeetrite taga" Kinnisvaraekspert OÜ kutseline vanemmaakler Janno Peterson.

Janno Peterson 2019. aastal Pärnu uusarendust tutvustamas.

Foto: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

"Pärnu turgu nimetatakse hooajaliseks, mil suvel hinnad mitmekordistuvad. Selle aasta märksõna on aga see, et turg ei ole mitte hooajaline, vaid eklektiline," märgib Peterson.

Tema sõnul on hindade planeerimine muutunud järjest keerulisemaks. "Kinnisvarabüroode käest enam suveüüri ei võeta," märgib ta. "Inimesi on ka vähe ja ka nende säästud on otsa saanud," lisab ta juurde.

Peterson märgib et Pärnu üüriturul on piiratud huvi kallite korterite vastu, kuna linnas puuduvad saatkonnad, rahvusvahelised suurfirmad jne.

Kõige parema üürikorteri tootluse pakuvad Pärnus tema sõnul siiski heas korras kahetoalised korterid magalapiirkondades, kus nende tootlus on keskmiselt 5-6% vahel, uutel korteritel jääb see aga 4 ja 5 protsendi vahele.

Saates räägime suvele kohaselt Pärnu kinnisvaraturust, uurime sealsete värskete uusarenduste kohta ning iseloomustame korteriturul tegutsevaid ostuhuvilisi, samuti kirjeldame üüriturgu.

Saates kõnelevad Pärnu maaklerid, lisaks Janno Petersonile kõlab intervjuu Pärnu Kinnisvara kutselise maakleri Argo Võigemastiga. Saatejuht on Lauri Leet.

