Tagasi 18.07.24, 14:58 Luubi all: investeerimisfirma kavaldas üle finantsinspektsiooni ja audiitorid “Juhtus midagi sellist, mida tegelikult ei peaks kunagi juhtuma, arvestades, et ta on ikkagi regulaatori luubi all,“ rääkis ajakirjanik Marge Ugezene uuriva ajakirjanduse saates ”Luubi all“, kuidas investeerimisfirmal Cresco Väärtpaberid õnnestus edasi tegutseda ka siis, kui investorid inspektsioonile oma kahtlustest rääkisid.

Rahakatele inimestele pikalt finantsnõu ja abi nende raha investeerimisel pakkunud Olev Schults suutis üle kavaldada ka finantsinspektsiooni ja audiitorid, investoritest rääkimata.

Foto: Julia-Maria Linna

Üleval on kahtlus, et kõiki võlakirju polnud olemas, kuhu investorid oma raha panid. Nüüd otsitakse taga miljoneid eurosid, mida inimesed investeerisid näiteks kümme aastat tagasi ning nüüd lootsid nüüd korraliku tootlusega välja võtta. Ajutine pankrotihaldur leiab tõenäoliselt üles, kuhu see raha investeerimisfirmast läks, kuid kuhu edasi läks, võibki jääda tabamata.

