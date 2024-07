Tagasi 26.07.24, 13:50 Äripäev eetris: pahur terasmees passib praegusse valitsusse hästi Uue valitsuskoosseisu kõlavamad nimed paistavad olevat Jürgen Ligi, Erkki Keldo ja Vladimir Svet. Põhjused on aga erinevad, arutlesid Äripäeva ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates “Äripäev eetris”.

Äripäev eetris: pahur terasmees passib praegusse valitsusse hästi Foto: Andras Kralla

“Kino jälle saab. Jürgen Ligi mind ei üllatanud, aga üllatas see, kui pahur ta oli. Algusest peale. Uskumatu! See inimene näeb välja, et ta on maailma kõige õnnetum inimene, et ta peab olema uus Võrklaev (viide eelmisele rahandusministrile Mart Võrklaevale – toim)!” lausus Matsalu.

