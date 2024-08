Tagasi 08.08.24, 14:00 Panga vaade: teised sektorid peavad ka investeerima, muidu kinnisvara rohkem laene ei saa Panga riskipoliitika määrab, kui palju igasse sektorisse laene väljastatakse, ning kui teised sektorid investeerima ja laenama ei asu, võib see hakata ka kinnisvarasektori laenuvõimalusi vähendama, märgib Swedbanki kinnisvara ja ehituse osakonna juht Ero Viik.

Swedbanki kinnisvara ja ehituse osakonna juht Ero Viik kinnisvarakonverentsil. Foto: Raul Mee

Ka Swedbankis on kogu laenuraamatust määratud "x-protsent" kinnisvarasse investeerimiseks, selgitas Viik mai lõpus toimunud kinnisvaraarenduse konverentsil esinedes.

"Oluline on tähele panna seda, et kui teised sektorid ei hakka investeerima, võib hakata kinnisvarasektorit negatiivselt mõjutama läbi selle, et pankade laenuportfellis on väga suurel määral juba kinnisvarasektori laenud ees, mistõttu nad ei soovi enam kinnisvarasse investeerida. Paari aasta pärast võib see juhtuda," kirjeldas Viik ühestte konkreetset ohtu.

Viik rääkis ka sellest, kuidas selgitada fakti, et hoolimata majanduslangusest on nii eraisikute kui ka ettevõtete hoiused viimastel aastatel kasvanud. "Tõsi, me näeme ka seda et hoiused ehk jõukus on koondumas aina kitsama ringi kätte. Tugevamad ettevõtted muutuvad tugevamaks, jõukamad inimesed jõukamateks."

Viik hoiatas, et edaspidi tuleb valmis olla ootamatusteks, ning selgitas ka seda, miks on korterite taskukohasus viimastel aastatel pealinnas kahanenud.

Modereerib Lauri Leet.

