Tagasi 09.08.24, 13:38 Kristjan-Thor Vähi võrdleb uusarenduseturu seisu nohuga. “Pole mõtet viriseda” Praegu on õigus nii neil, kes ütlevad, et kinnisvaraturul hakkab aktiivsus taastuma, kui ka teistel, kes lähitulevikku roosilisena ei näe, selgitas arendajusfirma Invego juht Kristjan-Thor Vähi Äripäeva raadios.

Kristjan-Thor Vähi rääkis raadiohommikus arendaja vaatest kinnisvaraturul toimuvale. Foto: Liis Treimann

“Praegune turuseis on nagu tavaline nohu – õhk ei käi korralikult läbi, kuid midagi hullu ka ei ole. Osa on paanikas, kodus teki all, ja teised teevad tööd ja pole häda midagi. Praegu tuleb lihtsalt rohkem pingutada ja siis näeb ka tulemusi,” rääkis arendaja. tema sõnul tuleb lihtsalt käised üles kerida ja lõpetada vingumine.

