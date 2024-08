Tagasi 12.08.24, 15:52 Kauplus meeldib e-poest rohkem: inimene on müügi tugisammas Tele2 erakliendimüügi ja klienditeeninduse juht Kristi Juhandi ütles, et inimesed väärtustavad esindust kanalina päris kõrgelt, ning ta usub, et tulevikus hakatakse seda veelgi rohkem väärtustama.

Kristi Juhandi ja Alyona Stadnik. Foto: Äripäev

Saates "Teeninduse teejuht" rääkis Juhandi, et inimesed tahavad suhelda otse, inimfaktor ja naeratav teenindaja on nende jaoks oluline.

12 aastat Tele2 töötanud Juhandi avab saates kliendisuhtluse köögipoolt ning jagab, kuidas eelistused ja suhtluskanalid on ajas muutunud. Samuti räägib ta sellest, kuidas klientide vajadusi paremini kaardistada.

Kristi Juhandi kogemuslugu näitab, et klienditeenindus ei ole pelgalt tugi – see on ka müügi tugisammas. Kuulajatele antakse aimu nii tagasilöökidest kui ka edulugudest.

Kuidas muuta oma teenindust kliendisõbralikumaks? Mida toob kaasa tehisintellekt? Mida saame täna võtta kasutusse Euroopalt või Põhjamaadelt?

Saadet juhib Alyona Stadnik.

