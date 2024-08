Tagasi 19.08.24, 11:45 Majanduskuritegude büroo uus juht: üks ebaaus tegu võib põhjustada lumepalliefekti Millal võivad muidu ausatest inimestest saada kurjategijad? Näiteks siis, kui elutöö kipub käest libisema, teab keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uus juht Ivo Raudheiding.

Majanduskuritegude büroo juhina kavatseb Ivo Raudheiding pöörata rõhku andmeanalüütikale, sest näeb, et tõhusam töö andmetega toob mitut pidi kasu. Foto: PPA

Raudheiding on tegelenud nn valgekraelise kuritegevusega pikki aastaid ning näinud enda kinnitusel väga erinevaid inimesi, keda ühendab asjaolu, et nad on pannud toime tõsise majandusalase seaduserikkumise. Juhtumeid, kus tehtut siiralt kahetsetakse ega suudeta hästi uskuda, millesse end mässiti, kohtab tema sõnul rohkem näiteks pankrottide puhul. Eriti kui inimene seisab silmitsi aastatepikkuse töö käestlibisemisega, võidakse näiteks mõne materiaalse hüve säilitamiseks tunda ahvatlust lubamatuid võtteid kasutada.

