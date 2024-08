Tagasi 19.08.24, 11:02 Parim juht: uute maksudega ei lahenda riigi pikaajalist muret Kõik maksud on praegu majandusele halvad, sest need pärsivad veelgi madalseisus majandust, rääkis Eesti parimaks juhiks valitud OIXIO Grupi juht Ivo Suursoo.

Tööandjate Keskliidu aseesimees ja OIXIO Grupi juht Ivo Suursoo. Foto: Andras Kralla

Suursoo sõnul tuleks riigikaitsemaksu arvutamise õige aluse diskussioonis kõigepealt paar asja selgeks teha. “Esimene küsimus ikkagi on see, kui suurt probleemi me päriselt lahendame,” ütles Suursoo Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta selgitas, et täna me lahendame vaid lühiajalist probleemi, kuid probleemi tulipunkt on hoopis pikaajalises eelarvepoliitikas. “Need on need indekseeritud kulud,” leidis ettevõtja. Tema sõnul peaks eelarves kulud fikseerima ning riik peab aru saama, milliseid kulusid saab endale kindlalt tagada.

Seejärel saab alles tõeliselt aru, kui kaua on vaja eelarves tegeleda lühiajaliste probleemidega, mida praegu üritatakse uute maksude või maksutõusudega kiiresti katta, rääkis Suursoo.

Suursoo rääkis, miks on ettevõtete tulumaksu kehtestamine ja tööjõumaksude tõstmine majandusele kehv samm.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

