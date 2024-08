Ligi on oma vastasseisu ettevõtete tulumaksule, käibiva nimega julgeolekumaksule, väljendanud algusest peale . Äripäevale täna antud intervjuus kordas Ligi, et kasumi sellisel viisil maksustamine on ebamoraalne: “Kui võtta kasum maksustamise aluseks, siis algab kohe ”loometegevus“. Osad ettevõtted saavad niimoodi ebaausa eelise ning see ei lähe kokku ei riigi ega ettevõtluse väärikusega. Et osad maksavad ausalt ja teised mitte.”