Tagasi 02.09.24, 11:37 Tõnu Pekk: investoril tasub maksudel silm peal hoida Maksude tõus tuletab meelde, et pikaajalisel investeerimisel on maksud kulu, märkis Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk investeerimisspetsialisti vaatepunktist.

Tõnu Pekk Foto: Liis Treimann

"Alguses tundus, mis see tühine 20 protsenti ikka on, aga homme on see 22 protsenti ja varsti võib-olla juba 24 protsenti," viitas Pekk Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis tulumaksu muutusele. "Tasub ikkagi hoida silm peal, et sa tulumaksu liiga palju ei maksaks."

Lisaks rääkis Pekk veel riigivõlakirjadest ja indeksiinvesteerimisest.

