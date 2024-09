Tagasi 10.09.24, 10:46 Eesti ettevõtjatele laienevad ärivõimalused Lätis Eesti laiendab Lätis oma saatkonnahoonet ning kevadest saab seal olema eraldi ärikeskus.

Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei. Foto: Reuters/Scanpix

Ärikeskuses saavad Eesti ja Läti ettevõtjad käia ärisuhteid loomas või neid parandamas, rääkis Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Saatkond võtab tööle uue inimese, kes keskendub ärikeskkonna loomisele ja ärisuhete parandamisele, lisas suursaadik. Läti on suursaadiku sõnul muutumas peamiseks ekspordipartneriks Eestile, praegu on see veel Soome. Seetõttu on ka oluline, et ettevõtjatele saaks pakkuda paremaid võimalusi.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

