Tagasi 27.08.24, 16:50 Bonjour! Eesti ettevõtjad saavad nüüd hõlpsamalt alustada äriga Prantsusmaal Eesti ettevõtted saavad nüüd kasutada Prantsuse-Eesti tööstus- ja kaubanduskoja teenuseid, et alustada äri Prantsusmaal, ning vastupidi. Suurt huvi Eesti vastu on näidanud juba Prantsusmaa moetööstus.

Riigikogu liige Andres Sutt (Reformierakond) ja Prantsuse-Eesti tööstus- ja kaubanduskoja president Violaine Champetier de Ribes teisipäeval toimunud avaüritusel, kus ametlikult avalikustati kaubanduskoda. Foto: Liis Treimann

Uue kaubanduskoja president Violaine Champetier de Ribes ütles, et nende eesmärk on tõsta Eesti kaubanduspartnerite pingereas Prantsusmaa vähemalt kümnendale kohale. Praegu on Prantsusmaa kaheteistkümnes ekspordipartner Eestile.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun